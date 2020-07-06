Леді Гага у незвичайній масці звернулась до фанатів

Поп-зірка Леді Гага звернулась до своїх шанувальників та друзів через пандемію коронавірусу. І цією порадою варто скористатись кожному.

Популярна 34-річна американська співачка Леді Гага активно займається не лише своєю кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram, тож не дивно, що у неї понад 42 млн підписників. Там зірка ділиться кадрами своїх буднів, зйомок, робочих моментів, а також висловлює свою позицією щодо важливих суспільних тем.

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Не оминула увагою Леді Гага і пандемію коронавірусу, тож поділилась окремим фото, на якому не просто позує у незвичайній масці в стилі нового альбому Chromatica.



"Будьте собою, але носіть маски! Я вірю у ставлення з повагою до себе, до оточення ідо планети. Я кидаю виклик моїм чудовим друзям показати свої маски!", – зазначила зірка. До слова, друзі у співачки далеко не пересічні, адже серед них колишній глава США Барак Обама та його дружина Мішель, виконавці Аріана Гранде і Тоні Беннет, а також телеведуча Опра Вінфрі.



Якщо для вас поради медиків не вважаються достатньо важливими, то дослухайтесь хоча б до Леді Гаги і не забувайте носити маску у людних місцях, дотримуватись дистанції та дезінфікувати руки.

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