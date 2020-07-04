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Коронавірус Карантин ЗНО

Вчені з'ясували, які маски від коронавірусу найефективніші

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Маски - фото 1
Маски / dailymail

Найефективнішими в боротьбі з поширенням коронавірусу є конусоподібні або саморобні багатошарові тканинні маски.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Флориди. Вони вивчали різні матеріали і форму індивідуальних засобів захисту, щоб знайти найкращий варіант для уповільнення поширення крапель, що несуть збудника небезпечної хвороби.

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Експеримент показав, що нещільні маски і бандани, зав'язані на обличчя, показують гірші результати в уповільненні біологічних рідин при чханні або кашлі людини.

Вчені стверджують, що найдалі краплі з коронавірусом поширюються від людей, які не носять маски, мінімально їх поширення стримує бандана, а найкраще – складений в декілька шарів бавовняний носовичок.

Вчені з'ясували, які маски від коронавірусу найефективніші - фото 413925

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Джерело: dailymail
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