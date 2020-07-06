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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / staff-clothes

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 6 липня: в Україні виявлено 49 043 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 543 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 6 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 95 315 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 49 043
Одужали 21 703
Померли 1 262

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 602) та у Львівській області (6 301). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 967

Волинська область

 2 752

Дніпропетровська область

 1 115

Донецька область

 681

Житомирська область

 1 468

Закарпатська область

 3 375

Запорізька область

 597

Івано-Франківська область

 2 700

Кіровоградська область

 659

Київ

 5 602

Київська область

 2 789

Львівська область

 6 301

Луганська область

 84

Миколаївська область

 461

Одеська область

 1 883

Полтавська область

 324

Рівненська область

 4 190

Сумська область

 321

Тернопільська область

 2 101

Харківська область

 2 371

Херсонська область

 196

Хмельницька область

 842

Чернівецька область

 5 018

Черкаська область

 670

Чернігівська область

 576

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-07-2020:

Захворіли 11 449 282
Одужали 6 445 259
Померли 534 263

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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