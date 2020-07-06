Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня

Новини про коронавірус в Україні / staff-clothes

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 6 липня: в Україні виявлено 49 043 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 543 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 6 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 95 315 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 49 043 Одужали 21 703 Померли 1 262

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 602) та у Львівській області (6 301). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 967 Волинська область 2 752 Дніпропетровська область 1 115 Донецька область 681 Житомирська область 1 468 Закарпатська область 3 375 Запорізька область 597 Івано-Франківська область 2 700 Кіровоградська область 659 Київ 5 602 Київська область 2 789 Львівська область 6 301 Луганська область 84 Миколаївська область 461 Одеська область 1 883 Полтавська область 324 Рівненська область 4 190 Сумська область 321 Тернопільська область 2 101 Харківська область 2 371 Херсонська область 196 Хмельницька область 842 Чернівецька область 5 018 Черкаська область 670 Чернігівська область 576

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-07-2020:

Захворіли 11 449 282 Одужали 6 445 259 Померли 534 263 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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