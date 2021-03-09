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Леді Гага стала брюнеткою: зірку помітили на зйомках у Римі

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Леді Гага - фото 1
Леді Гага / twitter

Знаменита американська виконавиця італійського походження Леді Гага потрапила в об'єктиви римських папараці в несподіваному образі.

Епатажна співачка настільки кардинально змінила імідж, що її ледве впізнали навіть найвідданіші шанувальники. Стефані з'явилася на публіці в довгій сукні з леопардовим принтом і з темним кольором волосся.

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34-річна Леді Гага приїхала до "вічного міста" на зйомки нового фільму Рідлі Скотта "Гуччі", який вийде в прокат в кінці року. У картині Газі довірили зіграти роль Патриції Реджані – дружини онука засновника і ексглави легендарного модного дому Gucci Мауріціо Гуччі. Екранізації цієї історії публіка чекала 20 років!

У березні 1995 року Мауріціо Гуччі був розстріляний на порозі власного офісу. Патриція Реджані зіграла фатальну роль у вбивстві свого колишнього чоловіка і увійшла в історію як одна з найскандальніших фігур у світі моди. До інциденту преса називала її "італійською Елізабет Тейлор" і "Леді Гуччі", а після "Чорною вдовою".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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