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Меган Фокс знялася в кліпі нового коханого

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Меган Фокс - фото 1
Меган Фокс

Американська актриса Меган Фокс знялася в провокаційному відеокліпі реп-виконавця Колсона Бейкера. Тим самим зірка підігріла чутки про свій роман зі співаком.

Меган Фокс в кліпі на пісню Bloody Valentine грає пристрасну спокусницю. На кадрах актриса постає в відвертому вигляді: білизні і чорних сітчастих колготках.

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Фанати оцінили відеокліп. Багато хто вирішив, що пару пов'язують не тільки робочі відносини на знімальному майданчику.

Нагадаємо, що Брайан Остін Грін і Меган Фокс вирішили розлучитися після 10-річного шлюбу, в якому у них народилося троє синів. У ЗМІ писали, що ініціатором розриву є Меган, яка, нібито, закрутила роман з Бейкером.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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