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Леді Гага стала обличчям нового загадкового аромату Valentino
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Епатажна співачка Леді Гага офіційно оголосила про співпрацю з модним будинком. Виконавиця представлятиме новий аромат Voce Viva, презентація якого запланована на вересень 2020.
Будинок Valentino наразі не розголошує подробиці про новинку. Якою буде рекламна кампанія, дизайн флакона та парфумерна композиція – ми дізнаємося тільки у вересні. Поки відома загальна концепція і ідея проєкту.
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Цей аромат – символ вільного і рівного покоління, для якого немає меж. Чому саме Леді Гага стала амбасадором? Усе не просто так.
У Valentino вважають, що вона – голос покоління, особистість, яка максимально втілює свободу творчого самовираження, а також є особистим прикладом просування толерантного ставлення до будь-яких форм прояву індивідуальності. Більш того, вона є єдиною співачкою й актрисою, що отримала за один рік (у 2019-му) відразу всі головні премії у сфері розваг: "Оскар", "Греммі", BAFTA і "Золотий глобус" (за роль у фільмі "Зірка народилася").
Креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі прокоментував новину про партнерство: "Ім'я Леді Гаги – синонім свободи, самосвідомості і чистого серця. Її участь в кампанії підіймає символічну силу проєкту на найвищий рівень. Вона – ікона покоління. Свобода, пристрасть до мистецтва, прийняття себе і рівність – її образ відповідає духу Valentino".
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