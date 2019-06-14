Леді Гага розповіла правду про роман з Бредлі Купером

Розставання Бредлі Купера і Ірини Шейк прикувало чимало уваги до Леді Гаги. Знаменитість вирішила більше не мовчати і відповіла на чутки.

Багато шанувальників переконані, що саме артистка стала причиною розладу стосунків у парі.

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Про розставання Бредлі Купера і Ірини Шейк ходять різні версії. Одні інсайдери впевнено говорять, що розрив пари назрівав давно, а інші запевняють, що каменем спотикання став фільм Зірка народилася, в якому актор зіграв коханого Леді Гаги. Більшість шанувальників переконані, що екранний роман Купера і Гаги міг перерости в реальність. Мовляв, дуже реалістично виглядало їх кохання.

Сама Гага вирішила більше не мовчати з цього приводу. Тому, коли 8 червня на концерті в Лас-Вегасі у зірки запитали, де Бредлі Купер, вона роздратовано відповіла в нецензурній формі: "І ще одне. Будьте добрими або йдіть на *** ".

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