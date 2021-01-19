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Дженніфер Лопес відверто зізналася, чи робила "уколи краси"

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Джей Ло - фото 1
Джей Ло / gettyimages

Голлівудську знаменитість Дженніфер Лопес, яка нещодавно заявила, що хоче скасувати весілля, звинуватили в зловживанні ботоксом. Але зірка не стала мовчати і відповіла своїм хейтерам.

Відомо, що зірка фільму "Почни спочатку" минулого року запустила власний бренд косметики під назвою JLo Beauty. І днями на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відеоролик, в якому розповіла про переваги товару.

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Джей Ло вирішила прорекламувати маску для обличчя і показала, який ефект вона має. Але не всі користувачі оцінили продукт від JLo Beauty, більш того, фоловери звинуватили 51-річну актрису в зловживанні ботоксом. "Ваші брови і лоб взагалі не рухаються, коли ви говорите або хочете висловити емоцію ... ви точно робите ботокс", – написали фанати.

Голлівудську знаменитість обурила ця хвиля критики і вона відповіла своїм хейтерам, що жодного разу не робила "ін'єкції краси" і будь-які операції. Також актриса порадила людям бути добрішими і не витрачати час на те, щоб принижувати інших.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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