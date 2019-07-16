Фанати Ірини Шейк жорстко зацькували Леді Гагу

Сама виконавиця ніяк не реагує на жорстокі коментарі / time

Користувачі в соцмережі вважають співачку Леді Гагу розлучницею в стосунках актора Бредлі Купера з моделлю Іриною Шейк.

Після того, як в мережі з'явилася інформація про те, що співачка Леді Гага переїхала в будинок актора Бредлі Купера після розриву з Іриною Шейк, фанати моделі сильно обурилися з цього приводу.

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На сторінці в Instagram Леді Гаги російські шанувальники Ірини Шейк почали писати гнівні коментарі нібито тому, що саме співачка стала розлучницею молодої сім'ї. "Ірка супер, Ірка клас, Гагу змиємо в унітаз", "Навіщо розбила пару Купер-Шейк? Лею і Ірину дуже шкода", "Ось такий Вad romance", "Викрасти, як чужу машину дев'ятку!" – писали користувачі під фото Гаги.

Однак сама виконавиця ніяк не реагує на коментарі. Варто зазначити, що чутки про роман Бредлі Купера і Леді Гаги з'явилися саме після виходу кінострічки Зірка народилася, де актори зіграли закоханих. Пізніше з'явилася новина, що Шейк і Купер розірвали стосунки, проте офіційно пара так і не підтвердила цю інформацію.

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