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Фанати Ірини Шейк жорстко зацькували Леді Гагу

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Сама виконавиця ніяк не реагує на жорстокі коментарі - фото 1
Сама виконавиця ніяк не реагує на жорстокі коментарі / time

Користувачі в соцмережі вважають співачку Леді Гагу розлучницею в стосунках актора Бредлі Купера з моделлю Іриною Шейк.

Після того, як в мережі з'явилася інформація про те, що співачка Леді Гага переїхала в будинок актора Бредлі Купера після розриву з Іриною Шейк, фанати моделі сильно обурилися з цього приводу.

І ще: Леді Гага і Бредлі Купер почали жити разом

На сторінці в Instagram Леді Гаги російські шанувальники Ірини Шейк почали писати гнівні коментарі нібито тому, що саме співачка стала розлучницею молодої сім'ї. "Ірка супер, Ірка клас, Гагу змиємо в унітаз", "Навіщо розбила пару Купер-Шейк? Лею і Ірину дуже шкода", "Ось такий Вad romance", "Викрасти, як чужу машину дев'ятку!" – писали користувачі під фото Гаги.

Фанати Ірини Шейк жорстко зацькували Леді Гагу - фото 341442

Фанати Ірини Шейк жорстко зацькували Леді Гагу - фото 341443

Однак сама виконавиця ніяк не реагує на коментарі. Варто зазначити, що чутки про роман Бредлі Купера і Леді Гаги з'явилися саме після виходу кінострічки Зірка народилася, де актори зіграли закоханих. Пізніше з'явилася новина, що Шейк і Купер розірвали стосунки, проте офіційно пара так і не підтвердила цю інформацію.

Читайте також: Ірина Шейк показала стрункі ноги у шкіряній спідниці

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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