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війна

Леді Гага посеред концерту назвала росіян тупими – відео

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Леді Гага обізвала росіян у Лас-Вегасі - фото 1
Леді Гага обізвала росіян у Лас-Вегасі / nstagram.com/ladygaga

Відома поп-співачка Леді Гага, яка підтримує українців, під час одного з перформансів відверто висміяла росіян, назвавши їх "тупими".

36-річна американська співачка та оскароносна акторка Леді Гага не вперше висловлює свою підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення окупантів, але нещодавно вона відверто обізвала росіян. У фан-профілі виконавиці Gaga Daily у твітері з'явився момент з одного з перформансів у Лас-Вегасі, де зірка, не добираючи слів, характеризує мешканців РФ.

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Їм потрібно було заарештувати мене в Росії, коли був такий шанс. Я казала їм вдягнути на мене наручники. Вони були тупими тоді і залишились тупими зараз, – сказала Леді Гага.

Відзначимо, що ще у 2012 році під час концерту у Москві зірка виступила проти заборони ЛГБТ та навіть закликала її взяти під арешт. Звісно ж, цього не трапилось.

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