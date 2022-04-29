Леді Гага посеред концерту назвала росіян тупими – відео

Відома поп-співачка Леді Гага, яка підтримує українців, під час одного з перформансів відверто висміяла росіян, назвавши їх "тупими".

36-річна американська співачка та оскароносна акторка Леді Гага не вперше висловлює свою підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення окупантів, але нещодавно вона відверто обізвала росіян. У фан-профілі виконавиці Gaga Daily у твітері з'явився момент з одного з перформансів у Лас-Вегасі, де зірка, не добираючи слів, характеризує мешканців РФ.

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Їм потрібно було заарештувати мене в Росії, коли був такий шанс. Я казала їм вдягнути на мене наручники. Вони були тупими тоді і залишились тупими зараз, – сказала Леді Гага.

Lady Gaga: “They should’ve arrested me in Russia when they had the chance” pic.twitter.com/2g6FcR9Et8 — Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022

Відзначимо, що ще у 2012 році під час концерту у Москві зірка виступила проти заборони ЛГБТ та навіть закликала її взяти під арешт. Звісно ж, цього не трапилось.

Here’s the show in Moscow she’s referring to: pic.twitter.com/M0CzQw40IL — Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022

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