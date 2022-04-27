"Хочу дати їм стабільність": Камбербетч про біженців з України, які в нього житимуть

До Камбербетча вже їде сім'я з України

Актор Бенедикт Камбербетч раніше розповідав, що готовий прийняти у своєму будинку українських мешканців. І свого слова він дотримався, адже вже чекає на приїзд сім'ї, яка втекла від війни.

Про це британський актор розповів в інтерв'ю Sky News. Бенедикт Камбербетч зазначив, що наразі українська сім'я вже вибралася з країни.

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Вони вибралися з України, я щодня стежу за тим, як просувається ситуація, – додав він.

Актор підкреслив, що не розкриватиме усіх подробиць життя українців у нього.

"На жаль, вони проходять курс лікування – якщо говорити щось ще про це, це буде вторгненням у їхнє приватне життя. А надто багато інформації про те, коли вони приїдуть, буде вторгненням у моє", – сказав він.

Водночас Бенедикт Камбербетч зазначив, що прагне дати українцям стабільність. Особливо враховуючи все те, що їм довелося пережити від початку війни Росії проти України.

Відомо також, що Камбербетч допомагає іншим людям, чиї рідні та близькі змушені втекти з України.

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