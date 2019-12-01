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Для фільмів жахів підійде: Настю Каменських розкритикували за безглуздий образ

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Новий образ Каменських не сподобався фанатам - фото 1
Новий образ Каменських не сподобався фанатам

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо цього тижня з Лесі Нікітюк, яка попросила своїх прихильників обрати одну з двох світлин. На першій улюблена телеведуча постала перед нами без макіяжу, а от на другій – у повному "бойовому обмундируванні". Фанати Лесі надзвичайно віддані, тож не дивно, що їм зірка подобається як з мейкапом, так і без нього: "Обидві! Ти прекрасна у будь-якому вигляді", "Якщо людина красива душею, то хоч в косметиці, хоч без... краса, вона штука така, зсередини пре", "Дівчина з природньою красою", "Природність завжди краща, Лесю", "Леся, ти завжди красива!", "Дві гарні! Макіяж лише підкреслює красу". А вам, до слова, яка Леся більше подобається?

Леся Нікітюк розбурхала мережу світлинами без макіяжу - фото 371365
Леся Нікітюк розбурхала мережу світлинами без макіяжу

Давненько ми не згадували про розкішну співачку TAYANNA. На днях зірка відвідала благодійний вечір Tabletochki в образі, який настільки сподобався її прихильникам, що вони вирішили не стримувати емоцій: "Неймовірна та розкішна", "Ото я розумію, декольте", "Наче хмаринка, ніжна і вітряна. Дуже класна", "Сукня дуже личить", "Фантастична", "Фея з казки", "Дуже гармонійний образ".

Зворушлива TARABAROVA поділилась милим фото зі своїм синочком. Нагадаємо, що сьогодні вона випустила нову пісню "Падає сніг". Ви вже її слухали? А ми традиційно залишаємо коментарі під постом зірки в мережі: "Аааа, які ви класні", "Ви надзвичайно гарні", "Ти – найкраща", "Дуже атмосферне фото", "Щастя вам і вашому маленькому щастю", "Помічничок мамин", "Неймовірно тепле фото".

TARABAROVA поділилась милим фото з синочком - фото 371366
TARABAROVA поділилась милим фото з синочком

Неймовірна Тіна Кароль, котра втікає з кадру, настільки спокусила своїх підписників, що вони просто не могли втримати своїх емоцій. Не дивно, що під постом зібралася не одна сотня коментарів: "Постійно від нас втікаєш", "Неймовірна", "Така ніжна", "Кароль, що ж ти твориш?", "Богиня", "Неповторна".

Спокуслива Тіна Кароль втікає від фанатів - фото 371367
Спокуслива Тіна Кароль втікає від фанатів

Як швидко ростуть чужі діти. Так, до прикладу, Єлизавета Василенко – зірка серіалу "Школа" – не лише ділиться милими та яскравими фото на своїй сторінці, а й вражає справжніми спокусливими кадрами. Не дивно, що у коментарях зарясніло схвальними відгуками, і не лише: "Що за бомба?", "Дика левиця", "Це просто нереально кайфове фото", "Надзвичайно сексуальна", "Ого, тебе не впізнати".

Зірка серіалу Школа спокушає своїх фанатів - фото 371368
Зірка серіалу Школа спокушає своїх фанатів

А от стилісти Насті Каменської цього тижня добряче схибили з образом, у якому вона вийшла у світ. Воно й не дивно, чому під цим фото зібралося так багато критики. Залишаємо вам яскраві приклади: "Якщо чесно, дуже смішно", "Для фільмів жахів зійде! Не в образу, рідна, але у тебе були образи значно кращі", "Не ну прокладка ця на обличчі", "За кермо тільки не сідай у такій масці, а то поганий огляд буде!"

Новий образ Насті Каменських оцінили не всі - фото 371369
Новий образ Насті Каменських оцінили не всі

Наостанок залишимо вам кумедне фото від реперки alyona alyona. Зірка виклала смішний арт, на якому вона показує водночас модне і старомодне. Такий підхід сподобався її прихильникам, про що вони написали у коментарях: "Мамин суп корисний та ще й прибутковий: на iPhone вистачило", "Лайк від Цезаря", "Ікона Української Музики", "Щось – модне, а щось – вічне".

Мамин суп позитивно вплинув на alyona alyona? - фото 371370
Мамин суп позитивно вплинув на alyona alyona?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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