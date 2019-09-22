Ефектна Надя Дорофєєва оголила стрункі ніжки: гаряче фото

Спокуслива Надя Дорофєєва змінює яскраві та ефектні образи для кліпів і фотосет як рукавички і в кожному з них вона виглядає неймовірно. Тепер же красуня вирішила показати сміливий лук, позуючи в незвичайному місці. Свіжий знімок зірка опублікувала в Instagram.

Судячи з усього, дія в кадрі відбувається на зйомках кліпу або на фотосесії. Надя Дорофєєва розташувалася в "золотій ванні". Одягла співачка рожевий купальник і строкату коротку куртку, у волоссі – квітчаста шовкова хустка. Поруч з дівчиною стоїть стиліст, яка поправляє зачіску зірки. Але особливу увагу шанувальників в кадрі привернули довгі стрункі ніжки артистки.

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"Як вам спека в Києві?" – іронічно прокоментувала знімок Надя.

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