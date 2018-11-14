Представлено транспорт, який поєднує в собі електричний скутер і автомобіль

Новий електричний автомобіль Torro 8kW Velocipedo був представлений на мотовиставці у Мілані.

Іспанська компанія Torrot представила громадськості власний електромобіль. Відзначимо, що основна діяльність фірми є виробництво скутерів. При розробці моделі Torrot Velocipedo фахівці компанії в першу чергу зробили акцент на тому, щоб запропонувати покупцям продукт більш зручною і безпечної конструкції, ніж у скутера.

І ще: Спорткар британського принца їздить на вині

Автомобіль отримав два передніх і одне заднє колесо. Конструкція машини передбачає дах з вуглецевого волокна, який захищає водія і пасажира від вітру та інших несприятливих погодних умов. Відзначимо, що електричні мопеди компанії змогли завоювати популярність на ринку.

Новий електричний автомобіль Torro 8kW Velocipedo

Читайте також: Volkswagen тестує спортивну версію нового кросовера: з'явилося відео