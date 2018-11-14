Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Представлено транспорт, який поєднує в собі електричний скутер і автомобіль

  • 45
Torro 8kW Velocipedo - фото 1
Torro 8kW Velocipedo / electrek

Новий електричний автомобіль Torro 8kW Velocipedo був представлений на мотовиставці у Мілані.

Іспанська компанія Torrot представила громадськості власний електромобіль. Відзначимо, що основна діяльність фірми є виробництво скутерів. При розробці моделі Torrot Velocipedo фахівці компанії в першу чергу зробили акцент на тому, щоб запропонувати покупцям продукт більш зручною і безпечної конструкції, ніж у скутера.

І ще: Спорткар британського принца їздить на вині

Автомобіль отримав два передніх і одне заднє колесо. Конструкція машини передбачає дах з вуглецевого волокна, який захищає водія і пасажира від вітру та інших несприятливих погодних умов. Відзначимо, що електричні мопеди компанії змогли завоювати популярність на ринку.

Новий електричний автомобіль Torro 8kW Velocipedo - фото 288670
Новий електричний автомобіль Torro 8kW Velocipedo

Читайте також: Volkswagen тестує спортивну версію нового кросовера: з'явилося відео

Джерело: electrek
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1455
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто