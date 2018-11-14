Тюнери перетворили Tesla на авто для Супермена

Тюнінг-ательє T Sportline представило "Супергеройську" версію Tesla Model S під назвою Project Superman. Електрокар отримав перешитий салон, кузов у "фірмових" кольорах героя коміксів і 21-дюймові колеса.

Кузов Tesla Model S пофарбували з темно-синій металік Deep Blue з контрастними червоними логотипами. Ліфтбек укомплектували матовими чорними колесами, карбоновим спойлером і проекційним логотипом Супермена. Салон машини практично повністю обшили червоною шкірою Bentley Red.

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Tesla Model S для Супермена

Tesla Model S для Супермена

Серед особливостей: перфоровані центральні частини сидінь, стьобані вставки на дверях, вставки на кермі з синього вуглепластику і такого ж кольору замша на передній панелі. На підголівниках і килимках вишитий логотип Супермена.

Tesla Model S для Супермена

Tesla Model S для Супермена

Tesla Model S для Супермена

Project Superman побудований на базі повнопривідної модифікації P100D. Вона оснащена двома електромоторами, сумарна потужність яких становить 773 кінських сили і 967 Нм крутного моменту. З місця до ста кілометрів на годину ліфтбек здатний розганятися всього за 2,6 секунди. Максимальна швидкість машини обмежена на 250 кілометрах в годину.

Tesla Model S для Супермена

Tesla Model S для Супермена

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