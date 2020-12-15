Lady Gaga знялася топлес у спокусливих стрінгах: сексуальне фото

Популярна епатажна американська співачка та актриса Lady Gaga знялася у відвертій рекламі косметики свого б'юті-бренду HAUS Laboratories.

Так, 34-річна Lady Gaga з'явилася на рекламному знімку топлес. Її оголені груди прикривало довге хвилясте волосся, а з одягу на тілі артистки були тільки нюдові стрінги. Знімок був опублікований на офіційній сторінці HAUS Laboratories в Instagram.

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"Погода стає холоднішою, а ми трохи розпалюються", – йдеться у підписі до фото. А у коментарях прихильники не втрималися від компліментів і відзначили стрункі форми зірки.

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