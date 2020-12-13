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Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото

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Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Люсія Яворчекова, – колишня велосипедистка зі Словенії, яка подалася у модельний бізнес.

Словацька модель Люсія Яворчекова сьогодні зігріє твій вечір гарячими знімками. Красуня кинула професійний спорт і набула великої популярності в соцмережах. І шанувальники дівчини лише у виграші, адже зірка часто радує їх відвертими фото.

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Так, Яворчекова подавала великі надії у велоспорті, але в підсумку зрозуміла, що головне її покликання – модельний бізнес. За короткий час дівчина заробила популярність в Instagram завдяки сміливим фотосесіям. І зараз на її сторінку підписані майже 2 мільйони осіб.

І ми підібрали для тебе найсексуальніші фото нашої сьогоднішньої героїні, які заставлять твоє серце битися частіше. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438980

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438981

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438982

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438983

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438984

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438985

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438986

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438987

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438988

Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото - фото 438989

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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