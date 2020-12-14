Дівчина-боєць ММА вразила своїх підписників сідницями: відверте фото

Американська спортсменка Лоредо, яка є володаркою чорного пояса з тхеквондо, похизувалася спокусливими формами на свіжому пікантному кадрі.

Американська дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Валері Лоредо, яка представляє Bellator, опублікувала зухвалу фотографію в Instagram, вразивши фанатів.

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На знімку красуня позує на яхті, стоячи спиною до камери. Відверте вбрання та ракурс підкреслили апетитні сідниці дівчини.

"Я керую цим містом", – йдеться у підписі під фото.

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