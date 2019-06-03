Lady Gaga злякала фанатів на концерті в Лос-Анджелесі: відео

Відома співачка Lady Gaga змусила прихильників переживати прямісінько на її концерті у Лос-Анджелесі. Зірка виступала з величезною роботоподібною декорацією, через яку ледь не травмувалась.

Знаменита 33-річна виконавиця Lady Gaga зараз активно гастролює, дивуючи фанів яскравими образами та шаленим шоу. Однак неочікуваний креатив ледь не травмував зірку. Стефані Джерманотта (справжнє ім'я Lady Gaga) виступала у Лос-Анджелесі, коли вирішила спуститись з величезної декорації та ледь не впала з висоти майже у 2 м.

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Однак її втримали танцівники, які вчасно зорієнтувались. Звісно ж, фанати побачили цей момент, а дехто навіть зафіксував на камеру. На щастя, все обійшлось, а білявка навіть не подала вигляду, що щось пішло не за планом і продовжила зі ще більшим запалом.

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