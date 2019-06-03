Форд проти Феррарі: ефектний трейлер фільму з Меттом Деймоном

У мережі з'явився перший офіційний трейлер до фільму Форд проти Феррарі (Ford v. Ferrari), у якому головні ролі зіграли Крістіан Бейл та Метт Деймон. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія 20th Century Fox потішила фанатів біографічних драм першим промо до екшну "Форд проти Феррарі" (Ford v. Ferrari), прем'єра якого в Україні запланована на 14 листопада.

І ще: Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця

Сюжет базується на реальних подіях, коли у 1966 році команда інженерів Ford почала розробляти новий спорткар, який повинен стати конкурентом для Ferrari. А група доволі непроста, адже до неї входить і гонщик Кен Майлс, який готовий на все, щоб перемогти у 24-годинних перегонах Ле-Ман.

Головні ролі виконали Метт Деймон, Крістіан Бейл, Джош Лукас, Катріна Балф та інші.

Форд проти Феррарі: дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у червні