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Lady Gaga здивувала новою відвертою фотосесією

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Lady Gaga у новій фотосесії - фото 1
Lady Gaga у новій фотосесії / instagram.com/ladygaga

Відома американська зірка Lady Gaga продовжує викликати подив своїми новими фотосесіями.

32-річна американська співачка Lady Gaga зовсім не збирається поступатись епатажем молодому поколінню. Це проявляється не лише у її творчості, а й профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать 29 млн осіб.

І ще: Lady Gaga здивувала фрік-фотосесією

Недавні фотосесії зірки у відомого фотографа Елі Рассела Ліннеца, який прославився голими знімками родини Кардашян-Вест, і досі викликають неоднозначні емоції у прихильників. Щоправда, останні кадри з напівоголеною співачкою вже не нагадують фільм жахів, а швидше схожі на спокусливе ретро. А як вам?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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