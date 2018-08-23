Lady Gaga здивувала новою відвертою фотосесією

Відома американська зірка Lady Gaga продовжує викликати подив своїми новими фотосесіями.

32-річна американська співачка Lady Gaga зовсім не збирається поступатись епатажем молодому поколінню. Це проявляється не лише у її творчості, а й профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать 29 млн осіб.

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Недавні фотосесії зірки у відомого фотографа Елі Рассела Ліннеца, який прославився голими знімками родини Кардашян-Вест, і досі викликають неоднозначні емоції у прихильників. Щоправда, останні кадри з напівоголеною співачкою вже не нагадують фільм жахів, а швидше схожі на спокусливе ретро. А як вам?

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 20 Авг 2018 в 9:01 PDT

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 20 Авг 2018 в 9:01 PDT

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 20 Авг 2018 в 9:02 PDT

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