Полякова знову упіймала Lady Gaga на плагіаті стилю: фотофакт

Популярна співачка Оля Полякова весело поділилась фото, як американська зірка Lady Gaga перебрала собі деталь її стилю.

Суперблондинка українського шоу-бізнесу Оля Полякова встигає тішити своїм гумором не лише у піснях, фільмах та на різних проектах, а й на власному профілі в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад мільйон користувачів, які щедро засипають білявку коментарями та лайками.

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Нещодавно українка знову поділилась кумедним колажем, на якому склала разом своє фото в одному зі своїх традиційних "кокошників" та подібний знімок Lady Gaga. У підписі Оля зазначила, що все-таки вона ікона стилю. Щоправда, не всі оцінили гумор Полякової, подумавши, що вона цілком серйозно засуджує знаменитість. А на кому з білявок вам більше подобається цей аксесуар?

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 7 Авг 2018 в 8:15 PDT

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