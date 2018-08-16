Lady Gaga здивувала фрік-фотосесією

Відома співачка Lady Gaga викликала шквал коментарів своєю новою зйомкою, яка нагадує фільм жахів.

Знаменита американська співачка Lady Gaga не забуває дивувати і вражати своїх прихильників епатажними образами. Тому не дивно, що періодично білявка знімається у доволі дивних проектах, кадрами з яких ділиться на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 29 млн користувачів.

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Однак остання фотосесія від Елі Рассела Ліннеца, який прославився голими фото родини Кардашян-Вест, викликала активне обговорення. Річ у тому, що Стефані Джерманотта (справжнє ім'я співачки) постала на чорно-білих кадрах з химерно витягнутими частинами тіла. Як вам таке сучасне мистецтво?

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 15 Авг 2018 в 9:03 PDT

: @elirusselllinnetz Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 15 Авг 2018 в 9:02 PDT

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 15 Авг 2018 в 9:00 PDT

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