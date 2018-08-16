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Lady Gaga здивувала фрік-фотосесією

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Lady Gaga у дивній зйомці - фото 1
Lady Gaga у дивній зйомці / instagram.com/ladygaga

Відома співачка Lady Gaga викликала шквал коментарів своєю новою зйомкою, яка нагадує фільм жахів.

Знаменита американська співачка Lady Gaga не забуває дивувати і вражати своїх прихильників епатажними образами. Тому не дивно, що періодично білявка знімається у доволі дивних проектах, кадрами з яких ділиться на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 29 млн користувачів.

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Однак остання фотосесія від Елі Рассела Ліннеца, який прославився голими фото родини Кардашян-Вест, викликала активне обговорення. Річ у тому, що Стефані Джерманотта (справжнє ім'я співачки) постала на чорно-білих кадрах з химерно витягнутими частинами тіла. Як вам таке сучасне мистецтво?

: @elirusselllinnetz

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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