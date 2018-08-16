Брітні Спірс показала ідеальний вечір зі своїм хлопцем

Американська поп-зірка Брітні Спірс поділилась з шанувальниками частинкою свого вечора з коханим.

36-річна американська співачка Брітні Спірс зараз активно виступає у рамках туру #PieceOfMe. Однак це не заважає їй весело проводити час з близькими людьми.

І ще: Фігура Брітні Спірс викликала обговорення серед фанатів

Саме одним з таких вечорів зірка поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 млн осіб. Білявка опублікувала миле фото зі своїм бойфрендом Семом Асгарі, а також танцювальне відео, яке за кілька годин вподобали понад 470 тисяч осіб.

"Сем приїхав до мене у Бельгію, тому ми потанцювали перед моїм шоу! Що за ідеальний вечір", – відзначили Брітні у підписі.

Гортайте галерею:

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 15 Авг 2018 в 5:01 PDT

Читайте також: Кумедний пес заспівав "Toxic" Брітні Спірс: відеофакт