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Брітні Спірс показала ідеальний вечір зі своїм хлопцем

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Як Спірс розважається зі своїм хлопцем - фото 1
Як Спірс розважається зі своїм хлопцем / instagram.com/britneyspears

Американська поп-зірка Брітні Спірс поділилась з шанувальниками частинкою свого вечора з коханим.

36-річна американська співачка Брітні Спірс зараз активно виступає у рамках туру #PieceOfMe. Однак це не заважає їй весело проводити час з близькими людьми.

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Саме одним з таких вечорів зірка поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 млн осіб. Білявка опублікувала миле фото зі своїм бойфрендом Семом Асгарі, а також танцювальне відео, яке за кілька годин вподобали понад 470 тисяч осіб.

"Сем приїхав до мене у Бельгію, тому ми потанцювали перед моїм шоу! Що за ідеальний вечір", – відзначили Брітні у підписі.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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