Lady Gaga здивувала екстравагантними образами на концерті в Лас-Вегасі

Lady Gaga не боїться експериментувати з одягом, макіяжем і волоссям – преса часто обговорює її екстравагантний вибір для червоних доріжок.

Найяскравіші образи співачка береже для сцени. Вчора в Лас-Вегасі вона влаштувала грандіозне шоу, з'явившись перед шанувальниками в перламутровому боді і блискучих костюмах.

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Космічну тему своєї нової концертної програми Enigma зірка розкрила повністю. Lady Gaga виходила на сцену в "обладунках", що світяться, блискучому боді, чорному латексі і сріблястому костюмі. Зірка літала на тросах над багатотисячним натовпом.

Серед фанатів в залі за нею спостерігали і колеги по шоу-бізнесу. Кеті Перрі прийшла на концерт разом з Орландо Блумом.

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