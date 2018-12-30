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Кендалл Дженнер у бікіні у снігу розбурхала мережу

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Кендалл Дженнер у купальнику - фото 1
Кендалл Дженнер у купальнику

Відома модель Кендалл Дженнер потішила фанатів новими спекотними фото посеред зими.

23-річна американська модель та зірка шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер не тільки працює над власною кар'єрою, а й активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 101 мільйон користувачів. І це не дивно, адже Кендалл відрізняється від своїх сестер не лише стрункими формами, а й почуття гумору.

І ще: Курйозна Кім Кардашян знову показала свої форми

Нещодавно дівчина нагадала про те, що може поєднувати і те, і інше у нових фото. Модель постала у бікіні та шапці-вушанці посеред снігу, відзначивши, що це "до біса холодно". Щоправда, зірка висловилась не так цензурно, нагадавши про свій гарячий характер.

Гортайте галерею:

Читайте також: На фото і на відео: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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