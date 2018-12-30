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Курйозна Кім Кардашян знову показала свої форми
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Популярна модель Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через своє тіло.
38-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардашян встигає не лише активно займатись своїми модними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дружиною Каньє Веста стежать понад 123 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті.
І ще: Фото Кім Кардашян з сім'єю викликали обговорення в мережі
Нещодавно матір трьох дітей показала вуличне фото, на якому в обтислих штанцях та легкій блузі з відвертим вирізом. Зважаючи на те, що образ виявився доволі стриманим, як на Кім, однак знайшлись люди, яких збентежила неправдоподібність форм зірки. "Це дивно, як люди поклоняються на неї. Це тіло просто нереальне, як вона може бути ідолом для юних дівчат", - відзначили коментатори. А як вважаєте ви?
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