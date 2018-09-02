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Lady Gaga вразила пухнастою сукнею на прем'єрі нового фільму

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Lady Gaga на прем'єрі нового фільму - фото 1
Lady Gaga на прем'єрі нового фільму / instagram.com/ladygaga

Популярна американська співачка Lady Gaga ошелешила своїм ефектним образом на прем'єрі стрічки "Зірка народилася" (A Star Is Born).

31 серпня на Венеційському кінофестивалі відбулась прем'єра нового фільму-мюзиклу "Зірка народилася" (A Star Is Born), де Lady Gaga зіграла одну з головних ролей. Тому не дивно, що білявка з'явилась на червоній доріжці у неймовірному вбранні, привернувши до себе увагу всіх.

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Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта (справжнє ім'я Lady Gaga) обрала величезну рожеву сукню, стриману зачіску та класичний макіяж. Перші кадри з заходу зірка опублікувала на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 29 млн осіб. Фанати одразу ж порівняли співачку з диво-птахою та зефіркою, зазначивши, що вона виглядає дуже ніжною та жіночною.

Відзначимо, що фільм "Зірка народилася" є рімейком відомої історії кантрі-музиканта Джексона Мейна, якого грає Бредлі Купер. Його кар'єра стрімко падає, однак раптом він знайомиться зі співачкою-початківцем Еллі, роль якої виконала Lady Gaga. Між творчими людьми загоряється іскра та починаються стосунки. Джек прикладає усі сили, щоб допомогти коханій досягнути успіхів, однак сам змушений миритись з тим, що йому навряд вдасться відновити власну славу.

Прем'єра фільму "Зірка народилася" запланована у кінотеатрах вже на 5 жовтня.

Зірка народилась, дивіться трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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