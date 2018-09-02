Lady Gaga вразила пухнастою сукнею на прем'єрі нового фільму

Популярна американська співачка Lady Gaga ошелешила своїм ефектним образом на прем'єрі стрічки "Зірка народилася" (A Star Is Born).

31 серпня на Венеційському кінофестивалі відбулась прем'єра нового фільму-мюзиклу "Зірка народилася" (A Star Is Born), де Lady Gaga зіграла одну з головних ролей. Тому не дивно, що білявка з'явилась на червоній доріжці у неймовірному вбранні, привернувши до себе увагу всіх.

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 1 Сен 2018 в 4:01 PDT

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 1 Сен 2018 в 2:10 PDT

Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта (справжнє ім'я Lady Gaga) обрала величезну рожеву сукню, стриману зачіску та класичний макіяж. Перші кадри з заходу зірка опублікувала на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 29 млн осіб. Фанати одразу ж порівняли співачку з диво-птахою та зефіркою, зазначивши, що вона виглядає дуже ніжною та жіночною.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 1 Сен 2018 в 2:14 PDT

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 1 Сен 2018 в 2:26 PDT

Відзначимо, що фільм "Зірка народилася" є рімейком відомої історії кантрі-музиканта Джексона Мейна, якого грає Бредлі Купер. Його кар'єра стрімко падає, однак раптом він знайомиться зі співачкою-початківцем Еллі, роль якої виконала Lady Gaga. Між творчими людьми загоряється іскра та починаються стосунки. Джек прикладає усі сили, щоб допомогти коханій досягнути успіхів, однак сам змушений миритись з тим, що йому навряд вдасться відновити власну славу.

Прем'єра фільму "Зірка народилася" запланована у кінотеатрах вже на 5 жовтня.

Зірка народилась, дивіться трейлер фільму онлайн:

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