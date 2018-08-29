Lady Gaga розбурхала Instagram голою фотосесією (18+)

Співачка Lady Gaga показала епатажні відверті кадри зі зйомки фотографа Елі Расселл Ліннетса.

Культова американська співачка Lady Gaga ніколи не переставала шокувати весь світ яскравими вбраннями і зухвалими вчинками.

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Зовсім нещодавно на своїй сторінці в Instagram знаменитість показала епатажні кадри зі зйомки фотографа Елі Расселл Ліннетса, з яким вона працює не вперше. Так, артистка приміряла колготи на голе тіло, то одягаючи, то знімаючи їх. За 20 годин кадри набрали більше 1 млн. лайків кожен, а фанати залишилися в захваті. Багато хто почав розхвалювати Гагу, називаючи її гарячою і відзначати, що така фотосесія – дуже сміливе рішення.

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 28 Сер 2018 р. о 10:05 PDT

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 28 Сер 2018 р. о 10:05 PDT

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 28 Сер 2018 р. о 10:02 PDT

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