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Lady Gaga розбурхала Instagram голою фотосесією (18+)

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Багато хто почав розхвалювати Lady Gaga - фото 1
Багато хто почав розхвалювати Lady Gaga / instagram

Співачка Lady Gaga показала епатажні відверті кадри зі зйомки фотографа Елі Расселл Ліннетса.

Культова американська співачка Lady Gaga ніколи не переставала шокувати весь світ яскравими вбраннями і зухвалими вчинками.

І ще: Lady Gaga здивувала новою відвертою фотосесією

Зовсім нещодавно на своїй сторінці в Instagram знаменитість показала епатажні кадри зі зйомки фотографа Елі Расселл Ліннетса, з яким вона працює не вперше. Так, артистка приміряла колготи на голе тіло, то одягаючи, то знімаючи їх. За 20 годин кадри набрали більше 1 млн. лайків кожен, а фанати залишилися в захваті. Багато хто почав розхвалювати Гагу, називаючи її гарячою і відзначати, що така фотосесія – дуже сміливе рішення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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