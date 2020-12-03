Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Названі головні кінозірки року за версією IMDb

  • 5
Йенніфер з Відьмака - фото 1
Йенніфер з Відьмака / playground

Опубліковано список головних кінозірок 2020 року. Перелік представлений на сайті IMDb.

На першій сходинці - кубино-іспанська актриса Ана де Армас, яка знялася в детективній стрічці Дістати ножі і новому фільмі про Джеймса Бонда Не час помирати.

І ще: ТОП 5 затишних фільмів, які подарують зимовий настрій

Друге місце в рейтингу зайняла Джулія Гарнер, відома за ролями в серіалах Трагедія в Уейко, Маніяк і Американці. Трійку замкнула Аня Чалотра, яка зіграла чарівницю Йенніфер Венгерберг в фантастичному серіалі Netflix Відьмак.

У десятці також Міллі Боббі Браун, Ерін Моріарті, Марго Роббі, Ейдан Галлахер, Аня Тейлор-Джой, Лінда Карделліні і Генрі Кавілл.

Рейтинги сформовані на основі даних IMDbPro STARmeter, який фіксує фактичні перегляди сторінок сотнями мільйонів користувачів IMDb по всьому світу.

Це цікаво: Замість Джонні Деппа: як Мадс Міккельсен може виглядати в ролі Ґріндельвальда

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
  • 30 листопада, 20:20
  • 1326
Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці
  • 01 грудня, 14:15
  • 640
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2689602
Загрузка...
Новини