Названі головні кінозірки року за версією IMDb

Опубліковано список головних кінозірок 2020 року. Перелік представлений на сайті IMDb.

На першій сходинці - кубино-іспанська актриса Ана де Армас, яка знялася в детективній стрічці Дістати ножі і новому фільмі про Джеймса Бонда Не час помирати.

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Друге місце в рейтингу зайняла Джулія Гарнер, відома за ролями в серіалах Трагедія в Уейко, Маніяк і Американці. Трійку замкнула Аня Чалотра, яка зіграла чарівницю Йенніфер Венгерберг в фантастичному серіалі Netflix Відьмак.

У десятці також Міллі Боббі Браун, Ерін Моріарті, Марго Роббі, Ейдан Галлахер, Аня Тейлор-Джой, Лінда Карделліні і Генрі Кавілл.

Congratulations to Anya Chalotra on receiving the IMDb Breakout STARmeter Award for her standout performance as Yennefer in @witchernetflix! Watch #TheWitcher star accept her award here: https://t.co/ztsznxG5my pic.twitter.com/ij5YQfVklv — IMDb (@IMDb) December 1, 2020

Рейтинги сформовані на основі даних IMDbPro STARmeter, який фіксує фактичні перегляди сторінок сотнями мільйонів користувачів IMDb по всьому світу.

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