Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Блогер показав на відео, як Мессі терпить увагу фанатів

  • 55
Ліонель Мессі - фото 1
Ліонель Мессі / instagram

Користувач TikTok під ніком guillembarbeta02 поділився відео, на якому зображено, як аргентинський нападаючий ФК Барселона Ліонель Мессі терпить увагу фанатів.

Так, на кадрах видно, що автомобіль форварда Барселони Ліонеля Мессі оточили фанати з телефонами. Вони кричать і просять його подивитися в їхні камери, щоб зловити вдалий момент зі своїм кумиром.

І ще: Названі головні кінозірки року за версією IMDb

Проте футболіст терпляче їм позує, але очевидно, що така увага доставляє йому дискомфорт.

За чотири дні відео набрало понад 195 тисяч лайків.

@guillembarbeta02

#messi #leomessi # #thanks #f #parati #paratii #foryou #foryoupage #foryourpage #happy #funny #tiktok #tik #tok #fyp #cute #like #view #likes #yes

♬ sonido original - GuillemBarbeta

Читайте також: Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
  • 29 листопада, 18:52
  • 187
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 855
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2691057
Загрузка...
Новини