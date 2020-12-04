Блогер показав на відео, як Мессі терпить увагу фанатів

Користувач TikTok під ніком guillembarbeta02 поділився відео, на якому зображено, як аргентинський нападаючий ФК Барселона Ліонель Мессі терпить увагу фанатів.

Так, на кадрах видно, що автомобіль форварда Барселони Ліонеля Мессі оточили фанати з телефонами. Вони кричать і просять його подивитися в їхні камери, щоб зловити вдалий момент зі своїм кумиром.

І ще: Названі головні кінозірки року за версією IMDb

Проте футболіст терпляче їм позує, але очевидно, що така увага доставляє йому дискомфорт.

За чотири дні відео набрало понад 195 тисяч лайків.

Читайте також: Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)