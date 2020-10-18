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Lady Gaga спокусила мережу пікантним знімком

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Lady Gaga - фото 1
Lady Gaga / instagram

Популярна американська співачка Lady Gaga порадувала шанувальників пікантним знімком. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому гарячому фото 34-річна Lady Gaga позує у чорному топі з глибоким декольте. Артистка продемонструвала пишний бюст і доповнила образ природним макіяжем, розпущеним волоссям, масивними прикрасами і стильними окулярами.

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Спокусливою фотографією артистка вирішила привернути увагу фанатів до виборів в Америці і закликала підписників проголосувати за гідного кандидата.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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