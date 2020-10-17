Дженніфер Лопес показала фігуру в екстремальній сукні

Американська співачка Дженніфер Лопес взяла участь у зйомках спільної фотосесії з колумбійським співаком Малума для свіжого номера журналу Billboard.

На обкладинці щотижневого американського журналу 51-річна Лопес з'явилася в ефектному платті від Monot, доповнивши образ босоніжками від Gianvito Rossi, а також чокером від Jennifer Fisher і сережками бренду AS29. Малума, своєю чергою, позував в жилетці і брюках від Dolce & Gabbana, а також в туфлях від Louis Vuitton.

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Зйомки фотосесії проходили на початку жовтня в готелі Paramour Estate в Лос-Анджелесі, під керівництвом фотографа Рамона Росалеса. Новий фотосет Лопес і Малума був присвячений фільму Виходь за мене (Marry Me), в якому вони виконали головні ролі.

У романтичній комедії Лопес грає успішну співачку, яка за кілька хвилин до свого весілля дізнається, що її наречений, рок-зірка, якого грає Малума, зрадив її зі своєю асистенткою. Після цього героїня Лопес вирішує вийти заміж за першого зустрічного, роль якого дісталася акторові Оуену Вілсону.

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