Lady Gaga розсекретила назву нового альбому: до чого тут співачка Адель

Епатажна співачка Lady Gaga розповіла у мережі, як вона назве новий альбом. Спойлер: назва пов'язана з іншою популярною співачкою Адель.

Про вихід нового альбому Lady Gaga написала на своїй сторінці у Twitter. Називатиметься він просто "Adele".

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Звичайно ж, шанувальники виконавиці відразу ж почали жартувати про зв'язок назви з іншою співачкою – Адель.

Можливо, це такий спосіб проявити свою повагу поп-зірці або натякнути на можливий дует, але цілком імовірно, "Адель" – це щось, про що нам тільки належить дізнатися. Сама Lady Gaga здогади користувачів не прокоментувала.

Є також непідтверджена інформація, що в нову платівку увійдуть колаборації з Sophie, Cupcakke, Diplo та навіть Ріанною. Коли чекати релізу, поки незрозуміло.

Нагадаємо, в березні цього року Lady Gaga вже робила гучну заяву, пов'язану з майбутньою платівкою. У Twitter вона написала, що "вагітна новим альбомом", але тоді його назва була #LG6 – адже альбом стане шостим за ліком у співачки.

Останній альбом Lady Gaga "Joanne" вийшов у 2016 році.

А поки насолоджуйтесь справжнім хітом минулого та цього року від Lady Gaga:

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