Найкраща поп-музика вересня: плейлист нових хітів місяця

Нова музика вересня вже активно підкорює світові чарти, а також серця! Слухай онлайн плейлист хітів та нових пісень за перший місяць від Радіо МАКСИМУМ, який точно покращить настрій.

Вересень став доволі продуктивним для багатьох музикантів та гуртів, тож зібрали найкрутіші новини світу поп-музики, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні осені та насолоджуйся золотою порою року разом з Радіо МАКСИМУМ.

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

YUNGBLUD - hope for the underrated youth P!nk - Hurts 2B Human ft. Khalid Tove Lo - Sweettalk my Heart (Official Video) Céline Dion - Lying Down (Official Audio) The Script - The Last Time (Official Video) Lauv - Feelings [Official Audio] Carly Rae Jepsen - Want You In My Room Sasha Sloan - smiling when i die (Lyric Video) Lady Antebellum - Ocean Maroon 5 - Memories (Audio) Chris Young - Drowning (Official Video) Thomas Rhett - Remember You Young Bea Miller, Snakehips - NEVER GONNA LIKE YOU Tiësto, Mabel - God Is A Dancer (Official Video) Tove Lo - Come Undone (Audio) Bebe Rexha - You Can't Stop The Girl (Official Music Lyrics Video) Faouzia - You Don't Even Know Me [Official Music Video] NOTD, Shy Martin - Keep You Mine (Acoustic) Hailee Steinfeld - Afterlife (Official Audio) Layton Greene - Blame On Me CMA - Blame Me (Official Video) Melissa Villaseñor - Dreamin' You Up (Official Music Video) Just Mustard - Seven (Official Video) The Big Moon - Your Light (Official Video) BANNERS, Young Bombs - Where The Shadow Ends (Official Audio) Samm Henshaw - Only One to Blame (Visualiser) 6LACK, Khalid - Seasons (Official Lyric Video) Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey - Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) OneRepublic - Somebody To Love (Lyric Video) Camila Cabello - Liar Men I Trust - All Night Cheat Codes X Sofia Reyes X Willy William - Highway (Official Video) James Blunt - Cold [Official Video] Post Malone - Saint-Tropez (Official Video) Grimes & i_o - Violence (Official Video) Tove Lo - Really don’t like u (Lyric Video) ft. Kylie Minogue MARINA - Superstar [Acoustic Video] Charlie Puth - Mother [Official Video] Steve Aoki & Backstreet Boys - Let It Be Me (Official Video) [Ultra Music] Becky G - Secrets (Official Video) Charli XCX - 2099 (Feat. Troye Sivan) [Official Audio] Gone West - What Could've Been (Official Video) Swae Lee - Sextasy (Official Video) Burna Boy - Gum Body (Feat. Jorja Smith) [Official Video] Akon - Como No ft. Becky G James Arthur & Ty Dolla $ign feat. Shotty Horroh - Treehouse Neoni - Never Say Die (official lyric video) S.A.M. - Fury's Laughter (Official Music Video) Hälder - i do (Official Music Video) OneRepublic - Wanted Camila Cabello - Shameless MAX, Kim Petras - Love Me Less (feat. Kim Petras) (Official Audio) World's On Fire (Official Video) - Mike Shinoda Lil Nas X - Panini (Official Video) Miley Cyrus - Slide Away (Official Video) John Mayer - Carry Me Away (Official Lyric Video) James Smith - Hollow (Official Video) Julia Michaels - Priest Post Malone - Circles Sasha Sloan - Dancing With Your Ghost (Acoustic Video) Adam Lambert - Superpower (Official Music Video) Alessia Cara - October (Audio) Foster The People - Pick U Up (Official Audio) KEVU & Vorwerk - Night At The Opera (Official Music Video) Conan Gray - Comfort Crowd Sam Feldt - Post Malone (feat. RANI) [Cat Dealers Remix] (Official Music Video) The Him - Walk Alone (Official Lyric Video) Raven & Kreyn - Step Aside (Official Audio) Odd Mob - All Of Your Heart (Wh0's Night Remix) [Official Lyric Video] Fraanklyn x Føle - Mile High Club (Official Music Video) Curtiba - Missing (Official Music Video) Asketa & Natan Chaim – Magic (feat. Kyle Reynolds) [Official Audio] Dzeko and DJ D-Sol - Down On It (feat. Kool & The Gang) [Official Lyric Video] Voost - Circles (feat. JEX) [Official Music Video] Oh Wonder - Hallelujah (Official One-Shot Video) Skip The Use - Damn Cool "Monsters" (feat. Xeah) // Produced by Tommee Profitt Two Feet - Pink Bombay Bicycle Club - Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)

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