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Гурт KAZKA знову звинуватили в плагіаті: відео

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KAZKA - фото 1
KAZKA / youtube

Музикантів з гурту KAZKA і їх червневий сингл Пісня Сміливих Дівчат звинувачують в плагіаті, менеджер Юрій Нікітін коментувати ситуацію відмовляється.

У ЗМІ заговорили про те, що новий трек KAZKA було "підслухано" у корейської групи Dreamcatcher. Прослухавши Пісню Сміливих Дівчат і лютневий трек PIRI, дійсно можна почути аналогічний семпл. На незручне питання щодо плагіату відповів представника лейблу Mamamusic Андрій Уреньов.

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"Тільки ті, хто зовсім не розуміються в музиці, можуть назвати використання семплів плагіатом", – відповів він. Перш за все представник Mamamusic попросив звернути увагу на інформацію під кліпом на Пісню Сміливих Дівчат в YouTube, а саме на ремарку "Мелодію із SOUNDS OF KSHMR виконує Дмитро Мазуряк".

Sounds of KSHMR – одна з royalty-free бібліотек. Один раз її купуєш і як хочеш використовуєш семпли з них. Будь-яка людина / артист / музикант у світі може купити їх і використовувати.

Семпл, який можна почути в обох треках, належить діджею KSHMR і група з самого початку не приховувала, що використовує його в своєму треку. При цьому, як додав він далі, не зовсім зрозуміло, "кому потрібен новий розгін" таких скандалів.

Нагадаємо, раніше в центрі таких обговорень опинявся і трек-мільйонник групи "Плакала". Як з'ясувалося пізніше, причиною стала аналогічна купівля семплів з відкритих ресурсів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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