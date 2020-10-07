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Lady Gaga розбурхала пікантними фото без одягу (18+)

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Lady Gaga роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Lady Gaga роздяглась в Інстаграмі

Поп-зірка Lady Gaga знову опинилась у центрі уваги мережі через серію звабливих кадрів у білизні та без неї. Ця співачка знає, як захоплювати фанатів.

34-річна італоамериканська співачка Lady Gaga завжди полюбляє збивати людей з пантелику своїми образами на сцені і в житті. Але на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де у неї понад 44 мільйони підписників, зірка частіше публікує свої буденні знімки, а також кадри зі зйомок.

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Нещодавно співачка стала головною героїнею фотосесії для власного бренду косметики HAUS Laboratories. І тут їй вдалось переплюнути Кім Кардашян, адже виконавиця постала у доволі відвертих образах, позуючи лише у спідньому і взагалі без нього. Зацініть!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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