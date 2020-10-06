Доросла дочка Сталлоне показала спокусливу фігуру

Дочка голлівудського актора Сильвестра Сталлоне, модель Сістін знялася в бікіні і захопила шанувальників.

Знімком вона поділилася в своєму Instagram-акаунті.

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На кадрі з відпочинку в Мексиці 22-річна дівчина позує в чорних трусиках і кроп-топі. Модель з мокрим волоссям стоїть на пляжі на тлі пальм і тримає. Вона розташувала долоні над головою, тримаючи пальці ріжками.

Знімок дівчини зібрав понад 118 тисяч лайків. Шанувальники моделі відзначили її підтягнуту фігуру і плоский живіт.

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