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Наймолодша мільярдерка світу показала розкішний бюст (фото)

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Кайлі Дженнер показала апетитні форми - фото 1
Кайлі Дженнер показала апетитні форми

Молода Кайлі Дженнер, яка встигла стати найпопулярнішою і найбагатшою серед однолітків, не припиняє тішити фанатів свіжими фото, а також зовсім не соромиться своєї апетитної фігури.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 177 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Карантин не змусив Кайлі публікувати лише архіви, адже вона регулярно красується в ефектних образах, хоч і майже не виходить з самоізоляції. Це підтверджує і її свіже фото в авто, на якому вона позує в екстравагантному шкіряному топі, який ледь втримує її пишний бюст і підкреслює тендітну талію.

"Нарядилась вчора ввечері, щоб нікуди не піти. Сподіваюся, всі у безпеці та мають чим зайнятись", – відзначила дівчина.

Також майже весь вільний час Дженнер проводить біля басейну, і навіть тут камера завжди поряд:

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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