Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Lady Gaga прийшла на вечірку лише у спідній білизні

  • 320
Lady Gaga - фото 1
Lady Gaga / instagram

Відома епатажна співачка Lady Gaga з'явилася на вечірці без одягу, лише у комплекті мереживної білизни, колготах і розстебнутому короткому піджаку.

Американська співачка і актриса Lady Gaga з'явилася на публіці в одній спідній білизні. Так зірка прийшла на афтепаті Греммі.

І ще: Відома американська акторка впала зі сходів, перебравши алкоголю: фотофакт

Для вечірки на честь церемонії, де Gaga отримала три статуетки, свіпачка вибрала дуже відверте вбрання. Дівчина одягла чорний бюстгальтер і трусики, чорні капронові колготи у сіточку і чорний укорочений піджак з блискітками.

Читайте також: Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу відвертими фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1880
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 872
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193208
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз