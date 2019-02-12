Lady Gaga прийшла на вечірку лише у спідній білизні

Відома епатажна співачка Lady Gaga з'явилася на вечірці без одягу, лише у комплекті мереживної білизни, колготах і розстебнутому короткому піджаку.

Американська співачка і актриса Lady Gaga з'явилася на публіці в одній спідній білизні. Так зірка прийшла на афтепаті Греммі.

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Для вечірки на честь церемонії, де Gaga отримала три статуетки, свіпачка вибрала дуже відверте вбрання. Дівчина одягла чорний бюстгальтер і трусики, чорні капронові колготи у сіточку і чорний укорочений піджак з блискітками.

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