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Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами

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Леді Гага та інші зірки зі статуетками Оскар - фото 1
Леді Гага та інші зірки зі статуетками Оскар

Після вручення премії "Оскар", яка пройшла у ніч з 24 на 25 лютого, винуватці урочистості відвідали традиційну вечірку на честь церемонії, яка щорічно влаштовується головним журналом Голлівуду Vanity Fair.

Фотограф Марк Селігер зробив кілька портретів гостей, серед яких були Леді Гага, яка отримала "Оскар" за пісню Shallow, найкращий режисер року Альфонсо Куарон, актриса Олівія Колман, котра отримала свою першу статуетку за роль у "Фаворитці", а також Емі Адамс, Спайк Лі, Майлі Сайрус з чоловіком Ліамом Хемсвортом і інші.

І ще: Оскар 2019 – оголошені переможці кінопремії: хто отримав статуетки

Леді Гага

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310176
Олівія Колман

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310180
Спайк Лі

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310185
Реджина Кінг

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310181
Альфонсо Куарон

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310187
Сельма Блер

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310191
Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310190
Джессіка Альба, Кріссі Тейге, Джон Ледженд, Габріель Юніон

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310178
Люпіта Ньоно

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310177
Констанс Ву

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310179
Майкл Б. Джордан

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310175
Елізабет Бенкс

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310184
Емі Адамс

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310192
Пріянка Чопра і Нік Джонас

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310189
Тіффані Хеддіш

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310182
Джо Манганьелло і Софія Вергара

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310183
Трейсі Елліс Росс

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310174
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310173
Шонда Раймс

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310186
Джон Хемм

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310172
Мінді Калінга і Бенджамін Джозеф Новак

Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами - фото 310188

Читайте також: Оскар 2019: найкращий актор Рамі Малек двічі сконфузився на церемонії

Джерело: vanityfair
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