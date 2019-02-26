Сльози щастя та щира радість: портрети зірок з заповітними Оскарами

Після вручення премії "Оскар", яка пройшла у ніч з 24 на 25 лютого, винуватці урочистості відвідали традиційну вечірку на честь церемонії, яка щорічно влаштовується головним журналом Голлівуду Vanity Fair.

Фотограф Марк Селігер зробив кілька портретів гостей, серед яких були Леді Гага, яка отримала "Оскар" за пісню Shallow, найкращий режисер року Альфонсо Куарон, актриса Олівія Колман, котра отримала свою першу статуетку за роль у "Фаворитці", а також Емі Адамс, Спайк Лі, Майлі Сайрус з чоловіком Ліамом Хемсвортом і інші.

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Леді Гага



Олівія Колман



Спайк Лі



Реджина Кінг



Альфонсо Куарон



Сельма Блер



Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт



Джессіка Альба, Кріссі Тейге, Джон Ледженд, Габріель Юніон



Люпіта Ньоно



Констанс Ву



Майкл Б. Джордан



Елізабет Бенкс



Емі Адамс



Пріянка Чопра і Нік Джонас



Тіффані Хеддіш



Джо Манганьелло і Софія Вергара



Трейсі Елліс Росс



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес



Шонда Раймс



Джон Хемм



Мінді Калінга і Бенджамін Джозеф Новак

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