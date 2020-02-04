Lady Gaga показала романтичний знімок з новим бойфрендом

Епатажна американська поп-зірка Леді Гага недовго зберігала в секреті ім'я свого нового залицяльника.

Наразі співачка зустрічається з доволі успішним і просунутим бізнесменом Майклом Поланскі і виставляє в соцмережах пікантні фото в обіймах нового кавалера.

І ще: Спокуслива Lady Gaga знялася без одягу у ванні

Майкл Поланскі випускник Гарвардського університету і зараз займається благодійними проєктами компанії Parker Group, яку створив Шон Паркер, один з батьків-засновників Facebook. Закохана парочка також була помічена на фінальному матчі національного чемпіонату з американського футболу SuperBowl. А вперше Поланскі і Леді Гагу преса помітила разом в Лас-Вегасі, де вони відзначали Новий рік.

Читайте також: Я бачу багато болю: Lady Gaga відверто розповіла про премію Оскар