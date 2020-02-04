Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Lady Gaga показала романтичний знімок з новим бойфрендом

  • 36
Lady Gaga - фото 1
Lady Gaga / elle

Епатажна американська поп-зірка Леді Гага недовго зберігала в секреті ім'я свого нового залицяльника.

Наразі співачка зустрічається з доволі успішним і просунутим бізнесменом Майклом Поланскі і виставляє в соцмережах пікантні фото в обіймах нового кавалера.

І ще: Спокуслива Lady Gaga знялася без одягу у ванні

Майкл Поланскі випускник Гарвардського університету і зараз займається благодійними проєктами компанії Parker Group, яку створив Шон Паркер, один з батьків-засновників Facebook. Закохана парочка також була помічена на фінальному матчі національного чемпіонату з американського футболу SuperBowl. А вперше Поланскі і Леді Гагу преса помітила разом в Лас-Вегасі, де вони відзначали Новий рік.

Lady Gaga показала романтичний знімок з новим бойфрендом - фото 384035

Читайте також: Я бачу багато болю: Lady Gaga відверто розповіла про премію Оскар

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • Вчора, 16:21
  • 260
Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями
  • Вчора, 14:11
  • 769
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1359
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз