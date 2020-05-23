Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою

Свіжа музика травня вже підкорює не лише чарти, а й серця слухачів. Насолоджуйся новими весняними хітами, які точно змусять підспівувати та усміхатись. Слухай плейлист популярної музики за новий тиждень травня на Радіо МАКСИМУМ!

Останній місяць весни приніс не лише порцію сонячної погоди та дощів, а й крутими кліпами та піснями від багатьох знаменитих і молодих музикантів. Тому щотижня збираємо найкращі новинки зі світу поп-музики, які вже лунають звідусіль та підкорюють топи Youtube. Вмикай нову музику травня та насолоджуйся хорошим настроєм на Радіо МАКСИМУМ.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Квітень потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Леді Гага та Аріана Гранде, Гаррі Сайтз, Machine Gun Kelly, Jonas Brothers, а також Sia. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики травня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video)

Jonas Brothers ft. KAROL G - X (Official Video)

Harry Styles - Watermelon Sugar (Official Video)

Sia - Together (from the motion picture Music)

The 1975 - Tonight (I Wish I Was Your Boy)

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine [Official Video]

Kygo, Valerie Broussard - The Truth (Audio)

Troye Sivan - Take Yourself Home (Indo Lyrics Video)

Tove Lo - sadder badder cooler

Duncan Laurence - Someone Else (Lyric Video)

Clinton Kane - i don't want to watch the world end with someone else

Lauv - El Tejano (feat. Sofía Reyes) [Official Video]

STARSET - TRIALS (Official Music Video)

Cash Cash - Gasoline (feat. Laura White) [Official Lyric Video]

James Arthur - Safe Inside (Acoustic Lyric Video)

Noah Cyrus - The End of Everything (Official Video)

Rina Sawayama - Bad Friend (Official Video)

Audrey Mika - Just Friends (Official Video)

NETTA - Cuckoo (Official Music Box Video)

Phoebe Bridgers - I See You (Lyric Video)

ZHU, Tinashe - ONLY

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