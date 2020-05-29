Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття

  • 431
Квентін Тарантіно - фото 1
Квентін Тарантіно / gettyimages

Відомий режисер Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття. Свій вибір він пояснив тим, що у стрічки просто немає конкурентів.

Квентін Тарантіно назвав фільм "Соціальна мережа" режисера Девіда Фінчера найкращим фільмом десятиліття. За його словами, цей фільм "номер один, тому що він найкращий". Також за заявою режисера у стрічки просто немає конкурентів.

І ще: Орландо Блум та інші зірки Володаря перснів влаштували милу Zoom-зустріч

У фільмі про історію створення Марком Цукербергом соціальної мережі Facebook знялися Джессі Айзенберг, Ендрю Гарфілд і Джастін Тімберлейк. Сценаристом картини виступив Аарон Соркін використавши випущену у 2009 році книгу Бена Мезрича "Мільярдери мимоволі: як створювався Facebook, історія про секс, гроші, геніальності і зраду".

Соціальна мережа – дивіться трейлер онлайн:

Читайте також: Як я провів карантин: Мартін Скорсезе зняв нову короткометражку

Джерело: premiere
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1374
Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
  • 28 травня, 13:00
  • 26962
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 661
Загрузка...
Новини