Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття

Відомий режисер Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття. Свій вибір він пояснив тим, що у стрічки просто немає конкурентів.

Квентін Тарантіно назвав фільм "Соціальна мережа" режисера Девіда Фінчера найкращим фільмом десятиліття. За його словами, цей фільм "номер один, тому що він найкращий". Також за заявою режисера у стрічки просто немає конкурентів.

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У фільмі про історію створення Марком Цукербергом соціальної мережі Facebook знялися Джессі Айзенберг, Ендрю Гарфілд і Джастін Тімберлейк. Сценаристом картини виступив Аарон Соркін використавши випущену у 2009 році книгу Бена Мезрича "Мільярдери мимоволі: як створювався Facebook, історія про секс, гроші, геніальності і зраду".

Соціальна мережа – дивіться трейлер онлайн:

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