Орландо Блум та інші зірки Володаря перснів влаштували милу Zoom-зустріч

Американський актор Джош Гед зробив справжній подарунок для всіх шанувальників трилогії "Володар перснів" – він зібрав на Zoom-конференцію всіх акторів, що зіграли головні ролі у фільмах Пітера Джексона.

У Zoom-зустрічі взяли участь Елайджа Вуд (Фродо Беггінс), Шон Естін (Сем), Домінік Монаган (Меріадок Брендібак), Біллі Бойд (Перегрін Тук), Орландо Блум (Леґолас), Іен Маккеллен (Гендальф), Вігго Мортенсен (Арагорн), Джон Ріс-Девіс (Гімлі), Шон Бін (Боромир), Міранда Отто (Еовін), Лів Тайлер (Арвен), Енді Серкіс (Голлум), Карл Урбан (Еомер), продюсер Френ Уолш і сам Пітер Джексон.

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Повністю запис ефіру вийде у неділю, 31 травня, о 20:00 за київським часом.

А поки що можна подивитися тизер за участю деяких акторів з основного каста і послухати, як Іен Маккеллен і Елайджа Вуд повторюють легендарний діалог Фродо і Гендальфа під музику з фільму. Обережно: можуть навернутися ностальгічні сльози.

- Хотілося б мені, щоб цей вибір впав не на мене. Мені б хотілося, щоб нічого з цього не сталося.

- Цього хотілося б усім, хто дожив до таких часів. Але вибирати не дано. Ми можемо тільки вирішити, як розпорядитися своїм часом.

Zoom-дзвінок відбувся у рамках шоу Джоша Шеда Reunited Apart, запущеного заради збору коштів для постраждалих від пандемії коронавірусу.

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