Як я провів карантин: Мартін Скорсезе зняв нову короткометражку

Мартін Скорсезе зняв для BBC Two короткометражний фільм про те, як він живе у період локдауна в Нью-Йорку. За інформацією Variety, картину покажуть на каналі в рамках багатосерійного карантинного проєкту "Lockdown Culture With Mary Beard".

У фільмі культовий режисер розповів про те, як почувається та що робить під час карантину. А також закликав людей переглянути свої буденні звички.

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Чого я чекаю від майбутнього, так це того, що я збережу те, що був змушений пізнати в цих обставинах, – зазначив Скорсезе. – Це важливо. Люди, яких ти любиш, можливість піклуватися про них і проводити з ними якомога більше часу.

Поки пропонуємо глянути трейлер фільму "Ірландець":

Іншими героями програми стали режисер Лі Деніелс, відомий за драмою "Скарб", фотограф Дон Маккаллін, сценаристка Дебора Френсіс-Уайт, професор Кембридзького університету Девід Шпігельхальтер, художниця Джилліан Веарінг і перформансист Майкл Ленді.

Нагадаємо, на початку травня Спайк Лі представив короткометражку "New York, New York", яку він присвятив своєму місту.

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