Квентін Тарантіно назвав 11 найкращих фільмів усіх часів: вибір режисера

Американський режисер та актор Квентін Тарантіно склав список найкращих фільмів, знятих за всю історію кінематографа. У його рейтинг не ввійшли його ж стрічки, хоча й вони, без сумніву, заслуговують високих позицій.

Першу сходинку у рейтингу найкращих фільмів Квентін Тарантіно віддав роботі Серджіо Леоне "Хороший, поганий, злий". "Якщо йдеться про режисерів 1960-х, які найбільше вплинули на режисерів 1990-х та 2000-х років, я вважаю, що саме Леоне вказав шлях сучасному кіно, – пояснив свій вибір Тарантіно. – Ви не проходите повз Леоне, ви починаєте з Леоне".

Це цікаво: Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття

Загалом список Тарантіно включає як вже класичні кінокартини, так і не дуже відомі стрічки.

1. "Хороший, поганий, злий", Серджо Леоне (1966)

2. "Ріо Браво", Говард Гоукс (1959)

3. "Прокол", Браян де Пальма (1981)

4. "Таксист", Мартін Скорсезе (1976)

5. "Його дівчина П'ятниця", Говард Гоукс (1940)

6. "П'ять пальців смерти", Чон Чхан-Хва (1972)

7. "Ящик Пандори", Георг Вільгельм Пабст (1929)

8. "Керрі", Браян де Пальма (1976)

9. "Тільки ваш", Престон Стерджес (1948)

10. "П'ять гробниць по дорозі в Каїр", Біллі Вайлдер (1943)

11. "Щелепи", Стівен Спілберг (1975)

Дивіться також: Нові серіали серпня 2020, які варто подивитись