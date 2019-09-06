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Квасоля на зиму: рецепти консервування заготовок в домашніх умовах
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Квасоля в томаті на зиму – дуже зручна заготовка на зиму, яку можна використовувати для приготування супів, борщів, салатів, подавати на гарнір. Це істотно скорочує час приготування страв. Обирайте найкращі рецепти на Радіо МАКСИМУМ!
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Квасоля на зиму без томата
Інгредієнти:
- Квасоля біла – 1 кг
- Сіль – 3 ст.л.
- Цукор – 5 ст.л.
- Оцет – 2 ст.л.
- Рослинна олія – 1 ст.л.
Рецепт приготування квасолі без помідорів на зиму:
- Квасолю перебираємо: тільки щільні зерна.
- Відібрану квасолю викладаємо в миску і заливаємо холодною водою. Залишаємо вимочувати.
- Через 4 години воду зливаємо, заливаємо квасолю свіжою водою. Залишаємо ще на 4 години. Після закінчення зазначеного часу квасолю миємо під проточною водою, зливаємо все сміття, яке залишилося.
- Перекладаємо квасолю в каструлю з товстим дном, заливаємо водою. Вода повинна повністю покривати бобові. Відправляємо на вогонь. Доводимо до кипіння, після чого воду зливаємо. Повторно заливаємо чистою водою.
- Коли вода знову закипить, наливаємо в каструлю рослинну олію, насипаємо цукор. Вогонь зменшуємо до мінімального, тушкуємо квасоля протягом 40 хвилин. При цьому кришку не закриваємо. Стежимо, щоб вода не википала, якщо потрібно підливаємо.
- По закінченню зазначеного часу додаємо сіль, варимо ще 10 хвилин. Потім наливаємо оцет, тримаємо на вогні хвилину-дві.
- Поки квасоля вариться, готуємо банки. Ретельно миємо їх, а потім стерилізуємо будь-яким зручним способом (в духовці, в мікрохвильовій печі або над парою). Кришки обдаємо окропом.
- Киплячу квасолю розкладаємо по попередньо простерилізованих банках. Закочує герметично.
- Заготовки перевертаємо догори дном, укутуємо в плед або в ковдру. Залишаємо в такому положенні до повного охолодження, приблизно на добу. Потім переносимо банки на постійне місце зберігання. Зберігати можна в погребі, підвалі або в іншому темному прохолодному місці.
Стручкова квасоля на зиму без стерилізації
Інгредієнти:
- Стручкова квасоля – 2,5 кг
- Часник – 10 зубчиків
- Чорний перець горошком – 1 ст.л.
- Кріп – 1 ст.л.
- Оцет – 250 г
- Сіль – 2 ст.л.
- Цукор – 2 ст.л.
- Вода – 2 л
Рецепт приготування стручкової квасолі без стерилізації на зиму:
- Миємо стручки, видаляємо підсохлі фрагменти з кінчиків і проварюємо 5 хвилин в каструлі зі звичайною водою.
- На дно стерилізованої склотари кладемо ароматний набір спецій. Поверх всипаємо бобові.
- Маринована спаржева квасоля виходить смачною завдяки маринаду: оцет, сіль, цукор, вода. Вливаємо зварену консистенцію в банки.
- Закручуємо бляшаними кришками, укутуємо в теплу ковдру до охолодження. На наступний день прибираємо в комору.
Квасоля в томатному соусі на зиму
Інгредієнти:
- Квасоля червона – 1 стакан
- Томатна паста – 1.5 ст.л.
- Вода – 100 мл
Рецепт приготування квасолі в томатному соусі на зиму:
- Квасолю добре миємо і замочуємо на 10-12 годин (зручніше на ніч).
- Промиваємо, зливаємо воду, заливаємо чистою водою і варимо квасолю до готовності. Готова квасоля ще збільшиться в розмірі.
- Розводимо томатну пасту в пропорції 1:3.
- Заливаємо готову квасолю томатною масою, солимо, тушкуємо ще хвилин 30-40.
- Гарячою розливаємо її в стерильні банки невеликого розміру, закатуємо та ставимо під ковдру до повного охолодження. Зберігати можна при кімнатній температурі.
Маринована квасоля на зиму
Інгредієнти:
- Квасоля
- На кожен літр води:
- Сіль – 40 г
- Цукор – 40 г
- Оцтова есенція – 1 ч.л.
- Чорний перець горошком, гвоздика – за смаком
Рецепт приготування маринованої квасолі на зиму:
- Беремо квасолю, висипаємо в каструлю, заливаємо водою.
- Наливаємо стільки, щоб зверху над квасолею було багато води – з урахуванням, що вона буде випаровуватися при варінні й вбиратися у квасолю.
- Потім на кожен 1 літр води додаємо: сіль, цукор, 70-% оцет. Спеції в кінці варіння. Можна і без спецій.
- Доводимо до кипіння та варимо приблизно 1-1,5 години.
- Потім накладаємо її в стерилізовані банки, закочує та укутуємо до охолодження.
Консервована квасоля з кропом і петрушкою на зиму
Інгредієнти:
- Квасоля – 1 кг
- Помідори – 1 кг
- Петрушка – 3 пучки
- Кріп – 3 пучки
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Рецепт приготування консервованої квасолі на зиму:
- Замочуємо квасолю в холодній воді на 5 годин.
- Потім відкидаємо на друшляк, промиваємо і трохи просушуємо.
- У великій каструлі кип'ятимо підсолену воду та опускаємо в неї квасолю. Вона повинна зваритися до напівготовності.
- Стиглі помідори протираємо на тертці, солимо, перчимо, змішуємо з дрібно нарубаною зеленню, доводимо до кипіння і залишаємо тушкуватися на слабкому вогні.
- Зварену до напівготовності квасолю розкладаємо в стерилізовані банки (не докладаємо до верху 3-4 см) і заливаємо киплячою томатною масою.
- Прикриваємо кришками й стерилізуємо протягом 80 хвилин.
- Потім загортаємо банки, перевертаємо догори дном і укутуємо до повного охолодження.
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