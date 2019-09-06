Квасоля на зиму: рецепти консервування заготовок в домашніх умовах

Квасоля в томаті на зиму – дуже зручна заготовка на зиму, яку можна використовувати для приготування супів, борщів, салатів, подавати на гарнір. Це істотно скорочує час приготування страв. Обирайте найкращі рецепти на Радіо МАКСИМУМ!

І ще: Томатна паста в домашніх умовах: покрокові рецепти приготування на зиму

Квасоля на зиму без томата

Інгредієнти:​​

Квасоля біла – 1 кг

Сіль – 3 ст.л.

Цукор – 5 ст.л.

Оцет – 2 ст.л.

Рослинна олія – 1 ст.л.

Рецепт приготування квасолі без помідорів на зиму:

Квасолю перебираємо: тільки щільні зерна. Відібрану квасолю викладаємо в миску і заливаємо холодною водою. Залишаємо вимочувати. Через 4 години воду зливаємо, заливаємо квасолю свіжою водою. Залишаємо ще на 4 години. Після закінчення зазначеного часу квасолю миємо під проточною водою, зливаємо все сміття, яке залишилося. Перекладаємо квасолю в каструлю з товстим дном, заливаємо водою. Вода повинна повністю покривати бобові. Відправляємо на вогонь. Доводимо до кипіння, після чого воду зливаємо. Повторно заливаємо чистою водою. Коли вода знову закипить, наливаємо в каструлю рослинну олію, насипаємо цукор. Вогонь зменшуємо до мінімального, тушкуємо квасоля протягом 40 хвилин. При цьому кришку не закриваємо. Стежимо, щоб вода не википала, якщо потрібно підливаємо. По закінченню зазначеного часу додаємо сіль, варимо ще 10 хвилин. Потім наливаємо оцет, тримаємо на вогні хвилину-дві. Поки квасоля вариться, готуємо банки. Ретельно миємо їх, а потім стерилізуємо будь-яким зручним способом (в духовці, в мікрохвильовій печі або над парою). Кришки обдаємо окропом. Киплячу квасолю розкладаємо по попередньо простерилізованих банках. Закочує герметично. Заготовки перевертаємо догори дном, укутуємо в плед або в ковдру. Залишаємо в такому положенні до повного охолодження, приблизно на добу. Потім переносимо банки на постійне місце зберігання. Зберігати можна в погребі, підвалі або в іншому темному прохолодному місці.

Стручкова квасоля на зиму без стерилізації

Інгредієнти:​​

Стручкова квасоля – 2,5 кг

Часник – 10 зубчиків

Чорний перець горошком – 1 ст.л.

Кріп – 1 ст.л.

Оцет – 250 г

Сіль – 2 ст.л.

Цукор – 2 ст.л.

Вода – 2 л

Рецепт приготування стручкової квасолі без стерилізації на зиму:

Миємо стручки, видаляємо підсохлі фрагменти з кінчиків і проварюємо 5 хвилин в каструлі зі звичайною водою. На дно стерилізованої склотари кладемо ароматний набір спецій. Поверх всипаємо бобові. Маринована спаржева квасоля виходить смачною завдяки маринаду: оцет, сіль, цукор, вода. Вливаємо зварену консистенцію в банки. Закручуємо бляшаними кришками, укутуємо в теплу ковдру до охолодження. На наступний день прибираємо в комору.

Квасоля в томатному соусі на зиму

Інгредієнти:​​

Квасоля червона – 1 стакан

Томатна паста – 1.5 ст.л.

Вода – 100 мл

Рецепт приготування квасолі в томатному соусі на зиму:

Квасолю добре миємо і замочуємо на 10-12 годин (зручніше на ніч). Промиваємо, зливаємо воду, заливаємо чистою водою і варимо квасолю до готовності. Готова квасоля ще збільшиться в розмірі. Розводимо томатну пасту в пропорції 1:3. Заливаємо готову квасолю томатною масою, солимо, тушкуємо ще хвилин 30-40. Гарячою розливаємо її в стерильні банки невеликого розміру, закатуємо та ставимо під ковдру до повного охолодження. Зберігати можна при кімнатній температурі.

Маринована квасоля на зиму

Інгредієнти:​​

Квасоля

На кожен літр води:

Сіль – 40 г

Цукор – 40 г

Оцтова есенція – 1 ч.л.

Чорний перець горошком, гвоздика – за смаком

Рецепт приготування маринованої квасолі на зиму:

Беремо квасолю, висипаємо в каструлю, заливаємо водою. Наливаємо стільки, щоб зверху над квасолею було багато води – з урахуванням, що вона буде випаровуватися при варінні й вбиратися у квасолю. Потім на кожен 1 літр води додаємо: сіль, цукор, 70-% оцет. Спеції в кінці варіння. Можна і без спецій. Доводимо до кипіння та варимо приблизно 1-1,5 години. Потім накладаємо її в стерилізовані банки, закочує та укутуємо до охолодження.

Консервована квасоля з кропом і петрушкою на зиму

Інгредієнти:​​

Квасоля – 1 кг

Помідори – 1 кг

Петрушка – 3 пучки

Кріп – 3 пучки

Сіль, перець, спеції – за смаком

​

Рецепт приготування консервованої квасолі на зиму:

Замочуємо квасолю в холодній воді на 5 годин. Потім відкидаємо на друшляк, промиваємо і трохи просушуємо. У великій каструлі кип'ятимо підсолену воду та опускаємо в неї квасолю. Вона повинна зваритися до напівготовності. Стиглі помідори протираємо на тертці, солимо, перчимо, змішуємо з дрібно нарубаною зеленню, доводимо до кипіння і залишаємо тушкуватися на слабкому вогні. Зварену до напівготовності квасолю розкладаємо в стерилізовані банки (не докладаємо до верху 3-4 см) і заливаємо киплячою томатною масою. Прикриваємо кришками й стерилізуємо протягом 80 хвилин. Потім загортаємо банки, перевертаємо догори дном і укутуємо до повного охолодження.

Це смачно: Грибна ікра на зиму: прості рецепти смачної консервації з фото