Улюблені пісні Кузьми Скрябіна, які змусять вас усміхнутися

17 серпня Андрію Кузьменку, більше відомому як Кузьма Скрябін, виповнилося б 50. Музикант залишив нам на пам'ять десятки улюблених пісень у плейлисті. Нумо слухати улюблені пісні Скрябіна та разом згадувати "Добряка", який зумів зробити цей світ трішки кращим.

Андрій Кузьменко запам'ятався нам завжди усміхненим оптимістом, тому недивно, що чимало його пісень теж позитивні та веселі. Ми знаємо, що Кузьма Скрябін не хотів би, щоб ми сумували за ним. Адже він – живий. У своїх піснях, книгах та "старих фотографіях".

Веселі пісні Кузьми Скрябіна

Ми зібрали веселі пісні Скрябіна, які неодмінно змусять вас усміхнутися, навіть якщо крізь сльози. Пам'ятайте, що життя красиве, коли кольорове!

Згадуючи Кузьму Скрябіна: Цитати добряка, які влучать у саме серце

Кольорова

Джаламбай

Скрябін & XS – Шмата

Скрябін & Могилевська – Ти мені не даєш

Мумітроль

Гламур

Ну всьо, пока!

Сатирична музика Кузьми

Гумор у Кузьми – не просто заради гумору. Багато його пісень стьобно розповідають про серйозні та актуальні теми, тому вони й стали народними хітами.

Хлопці-Олігархи

Порш пана Мера

Маршрутка

Не будь рагульом, не пий за рульом

Коломийки

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