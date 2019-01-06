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Кутя на Різдво: оригінальні рецепти куті, які вас здивують
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Кутя на Різдво є однією із ключових 12 страв, без якої важко уявити Святвечір. Зібрали найоригінальніші прості рецепти куті, які вам сподобаються.
Кутя – одна з тих страв на Святу Вечерю, яка є на кожному столі, адже вона є основною обрядовою їжею. Цей смаколик символізує єднання з Богом та світом померлих. До того ж, від її інгредієнтів залежить врожайність, добробут та удача у новому році. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкреативніші рецепти куті, які може приготувати кожен.
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Кутя з рису з апельсиновим соком
Інгредієнти:
- Рис – 1 склянка
- Сік апельсиновий – 2,5 склянки
- Родзинки – 100 г
- Фундук – 100 г
- Мигдаль або волоські горіхи – 100 г
- Чорнослив – 3 шт.
- Курага – 100 г
- Мед – 1,5 ст. ложки
Рецепт, як приготувати:
- Добре промити рис, залити соком, варити до повної готовності та невеликому вогні.
- Горіхи підсмажити на сухій сковороді та нарізати дрібними шматочками.
- Подрібнити курагу та чорнослив. Додати всі інгредієнти до рису та добре змішати.
Кутя у гарбузі
Інгредієнти:
- Гарбуз – 1 невеликий
- Рис або пшениця – 200 г
- Родзинки – 50 г
- Чорнослив або курага –50 г
- Волоські горіхи – 20 г
- Мак – 20 г
- Узвар – за смаком
- Ваніль, мед та кориця – за смаком
Рецепт приготування:
- Підготуйте гарбуз, акуратно зрізавши верхівку та діставши весь м'якуш та насіння. Частину родзинок та кураги поставте всередину. Гарбуз помістити у духовку та готувати на маленькому вогні.
- Промийте крупу, залийте гарячою водою та варіть на невеликому вогні до повної готовності.
- Промити та запарити мак, залишити на 2-3 години. Опісля розтерти та змішати з медом, ваніллю та корицею.
- Додати крупу та мак зі спеціями до решти сухофруктів та горіхів, змішати і помістити у гарбуз. Якщо суміш виходить надто густою, то можна додати трішки узвару та потримати кілька хвилин у духовці.
Рисова кутя з вишнями
Інгредієнти:
- Рис – 200 г
- Розморожена вишня – 200 г
- Мигдаль або інші горіхи – 50 г
- Мед – 3 ст. ложки
- Цукор – за смаком
Спосіб приготування:
- Рис промити, залити окропом та варити на маленькому вогні до повної готовності.
- Вишню очистити від кісточок та засипати цукром.
- Горіхи підсмажити на сковороді та нарізати дрібними шматочками.
- Всі інгредієнти змішати.
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