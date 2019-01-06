Кутя на Різдво: оригінальні рецепти куті, які вас здивують

Кутя на Різдво є однією із ключових 12 страв, без якої важко уявити Святвечір. Зібрали найоригінальніші прості рецепти куті, які вам сподобаються.

Кутя – одна з тих страв на Святу Вечерю, яка є на кожному столі, адже вона є основною обрядовою їжею. Цей смаколик символізує єднання з Богом та світом померлих. До того ж, від її інгредієнтів залежить врожайність, добробут та удача у новому році. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкреативніші рецепти куті, які може приготувати кожен.

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Кутя з рису з апельсиновим соком

Рецепт куті з рису з апельсиновим соком

Інгредієнти:

Рис – 1 склянка

Сік апельсиновий – 2,5 склянки

Родзинки – 100 г

Фундук – 100 г

Мигдаль або волоські горіхи – 100 г

Чорнослив – 3 шт.

Курага – 100 г

Мед – 1,5 ст. ложки

Рецепт, як приготувати:

Добре промити рис, залити соком, варити до повної готовності та невеликому вогні.

Горіхи підсмажити на сухій сковороді та нарізати дрібними шматочками.

Подрібнити курагу та чорнослив. Додати всі інгредієнти до рису та добре змішати.

Кутя у гарбузі

Рецепт куті у гарбузі

Інгредієнти:

Гарбуз – 1 невеликий

Рис або пшениця – 200 г

Родзинки – 50 г

Чорнослив або курага –50 г

Волоські горіхи – 20 г

Мак – 20 г

Узвар – за смаком

Ваніль, мед та кориця – за смаком

Рецепт приготування:

Підготуйте гарбуз, акуратно зрізавши верхівку та діставши весь м'якуш та насіння. Частину родзинок та кураги поставте всередину. Гарбуз помістити у духовку та готувати на маленькому вогні.

Промийте крупу, залийте гарячою водою та варіть на невеликому вогні до повної готовності.

Промити та запарити мак, залишити на 2-3 години. Опісля розтерти та змішати з медом, ваніллю та корицею.

Додати крупу та мак зі спеціями до решти сухофруктів та горіхів, змішати і помістити у гарбуз. Якщо суміш виходить надто густою, то можна додати трішки узвару та потримати кілька хвилин у духовці.

Рисова кутя з вишнями

Рецепт куті з вишнями / Econet

Інгредієнти:

Рис – 200 г

Розморожена вишня – 200 г

Мигдаль або інші горіхи – 50 г

Мед – 3 ст. ложки

Цукор – за смаком

Спосіб приготування:

Рис промити, залити окропом та варити на маленькому вогні до повної готовності.

Вишню очистити від кісточок та засипати цукром.

Горіхи підсмажити на сковороді та нарізати дрібними шматочками.

Всі інгредієнти змішати.

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